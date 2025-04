Der Sexgott aus der Maschine

„SEX MACHIN“ war darauf zu lesen. Peinlich berührt fragte sich der Wortklauber, was denn die Botschaft dieses wenig österlichen Spruchs sein könnte. Kurz darauf war das Rätsel geklärt: Auf dem locker sitzenden, durch den schmalbrüstigen Träger nicht zur Gänze ausgefüllten Shirt waren dem Betrachter die ersten drei Buchstaben (DEU) und der letzte Buchstabe (A) des Aufdrucks verborgen geblieben. Tatsächlich lautete der Aufdruck nicht „SEX MACHIN“, sondern „DEUS EX MACHINA“.

***

Als „Deus ex Machina“ wird in unserem Sprachgebrauch ein unerwarteter Retter aus einer scheinbar ausweglosen Situation bezeichnet. Angenommen, Elon Musk (oder Dagobert Duck) würde dem österreichischen Staat durch eine überraschende Milliardenspende aus der Misere helfen – fertig wäre der „Deus ex Machina“.