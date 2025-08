Darf ich meine Tochter Pfefferminza nennen?

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz im Journalismus: Keine Wortspiele mit Eigennamen! Das ist schade, denn sonst könnten Sie z. B. dem Autor dieser Zeilen den Vornamen „Komischer“ verpassen oder fragen, wie ein autoloser Spanier genannt wird (Car-los). Daher an dieser Stelle ein paar seriösere Fragestellungen wie z. B.: Was haben die Vornamen Miley, Niki und Marko gemeinsam? Richtig, sie alle sind wegen bestimmter berühmter Namensträger so populär geworden, dass man sich die Nennung des Nachnamens gleich sparen kann – er liegt auf der Hand.