Von Flinserln, Menisken und Unterhosen

Neulich im Hotel: „Das Flinserl drängt sich schon wieder vor!“, entrüstet sich die Dame am Büfett, bevor sie sich reichlich an der Lachsterrine bedient. Schauplatzwechsel: „Der Meniskus auf Zimmer 7 hat schon zwei Mal geläutet!“, informiert die Krankenschwester in der Orthopädie-Abteilung ihre anderwärtig beschäftigte Kollegin.