Wie Sie richtig punkten können

„Welt.Kultur.Erbe“ prangt auf einem Plakat, mit dem Graz um Touristen wirbt. Was hier eine optische Spielerei des Werbegrafikers sein mag und Aufmerksamkeit erregen soll, wirft die Frage auf: Wann setzt man im Deutschen eigentlich einen Punkt? Die Antwort ist denkbar einfach: Außer bei Ordnungszahlen („die 143. Ausgabe der Wortklauberei“) steht der Punkt immer nur am Ende eines Satzes, sofern dieser nicht mit einem Ruf- oder Fragezeichen endet – nicht aber in Überschriften, wie Sie oben sehen können.

***

Der Begriff „Punkt“ leitet sich von lat. punctum („der Einstich“) ab. Als Satzzeichen verdankt der Punkt seine Bezeichnung dem Umstand, dass er ursprünglich in das Beschreibmaterial „eingestochen“ wurde. Im medizinischen Kontext erscheint das Wort in der Akupunktur (wörtlich: „Einstich mit der Nadel“). Selbige wird schmerztechnisch noch von der Punktion übertroffen – bei ihr wird durch Einstiche mit einer Hohlnadel Flüssigkeit aus einer Körperhöhle entnommen. Auch das Wort pünktlich kann Unangenehmes bedeuten: Gäste, die punktgenau zur vereinbarten Zeit an der Tür läuten, verursachen oft Stress bei den Gastgebern, die gerade den Wolfsbarsch aus dem Tiefkühler holen.