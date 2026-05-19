Auch Bäume haben Privatsphäre

Wenn Sie glauben, dass der merkwürdigste Contest der Welt gerade an diesem Wochenende stattgefunden hat, dann haben Sie recht. Und zwar war das in Bad Pyrmont im deutschen Niedersachsen, gesucht wurde der oder die Beste im Baum-Umarmen. Die Kriterien waren: Wer umarmt am schnellsten eine festgelegte Anzahl an Bäumen? Und wer macht das besonders kreativ und innig? Schön und gut, aber hat irgendwer die Bäume gefragt, ob sie das überhaupt wollen? Hat man keine Privatsphäre, nur weil man nicht bei drei auf einem Baum sein kann – als Baum? Und gab es dort überhaupt einen Intimitätskoordinator? Fragwürdige Veranstaltung jedenfalls in Sachen Konsens. Gut, es könnte noch schlimmer für die Bäume kommen. Man kennt ja aus Schottland die „Highland Games“, da findet das traditionelle Baumstammwerfen statt. Da werden die Bäume nicht nur durch die Gegend geschmissen, sondern vorher auch noch gefällt.