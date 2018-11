WM-Träume, auf Sand gebaut

In der Adventzeit ist das Klima touristenfreundlicher. Infantino bekommt im Moment freilich aus einem anderen Grund einen roten Kopf: Hacker sind ins FIFA-Computersystem eingedrungen, und der Präsident befürchtet, dass Unbekannte in seine geheimsten Zahlen und Pläne Einblick bekommen.

Um herauszufinden, warum Infantino gar so zuggunsten des gasreichen Mini-Staates Gas gibt, warum er sich gar so sehr für ein Aufblähen des WM-Teilnehmerfeldes einsetzt, muss man allerdings kein Digital-Spion sein.

Der Schweizer Advokat, der an der Entmachtung seines Landsmanns Blatter stark mitgewirkt haben soll, will als FIFA-Präsident wiedergewählt werden. Und dazu hat Infantino die besten Chancen, wenn er den stimmenreichen Verbänden von Afrika und Asien zusätzliche WM-Startplätze verspricht. Zuungunsten von Europa und damit auch von Österreich. Weshalb auf den zweiten Blick die Chancen für Rot-Weiß-Rot so extrem rosig vielleicht doch wieder nicht sind.wolfgang.winheim