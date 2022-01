Wir sind schön

FFP2-Masken sind jetzt nicht unbedingt das, wovon Modedesigner träumen: Sie sehen ein bisschen so aus, als hätte man sich versehentlich einen Kaffeefilter umgehängt (oder so, als wäre DJ Ötzi die Haube verrutscht).

Und jetzt das: Studien in Großbritannien haben ergeben, dass Frauen Bilder von Männern (und umgekehrt) attraktiver finden, wenn die abgebildeten Personen Maske tragen. Als am schönsten wurden dabei Gesichter mit blauen OP-Masken bezeichnet (hier wirkt sich möglicherweise die Kultur der Arztromane aus), gefolgt von FFP2-Masken. Am wenigsten verlockend wirkten Gesichter, wenn ihre untere Hälfte von Büchern verdeckt wurde (vielleicht hätte man es mit Arztromanen versuchen sollen).

Psychologen vermuten, dass das Gehirn bei teilweise verborgenen Gesichtern die fehlenden Teile in besonders schönem Zustand ergänzt. Wer weiß: Vielleicht sind wir ja alle am schönsten, wenn das Licht abgedreht ist?