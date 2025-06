Zürcher Aufgesagtes

Man muss manchmal einfach die Wahrheit sagen. Und die ist: Die Zürcher sind nicht die Wiener. Als die einzigen beiden nicht-deutschen „Tatort“-Teams haben die Schweizer und die Österreicher ja ein bisschen eine Sonderstellung. Das kann eine Bürde sein oder ein Vorteil. Bei Bibi und Moritz stimmt Letzteres. Da wurde wirklich eine Beziehung zwischen zwei Menschen geschaffen, die man denen auch abnimmt. Gut, die hatten auch 15 Jahre Zeit dafür. Aber so papieren, wie sich die Dialoge zwischen den Zürcher Ermittlerinnen am Sonntag im Fall rund um Geschäfte mit Menschenhaar angehört haben, haben Fellner und Eisner nicht einmal in den allerfrühesten Folgen miteinander geredet. Besonders die aufgesagten „Gags“ rund um den neuen Schnurrbart des Kollegen wollten so gar nicht zünden. Wenn die Bibi den auf der Schaufel gehabt hätte, dann frage nicht.