Winterzeit mit Liam Neeson

Sonntag Abend wird es rutschig. Also nicht in echt. Da vielleicht auch. Aber wenn man schön brav zuhause bleibt und fernschaut, wird es nur für Liam Neeson glatt. Im Film „Ice Road“ (ORF1) muss er mit wahnsinnig schwerem und wahnsinnig wichtigem Material in einem LKW-Konvoi über Eisstraßen zu einer verschütteten Diamantmine fahren. Es ist ein untypischer Liam-Neeson-Actionfilm, denn er muss gar keine ermordete Ehefrau rächen oder Töchter einsammeln, die sich ungeschickterweise entführen haben lassen. Wer da auf Nummer sicher gehen und trotzdem in der Jahreszeit bleiben will, der muss sich „Hard Powder“ anschauen. Da ist er ein Schneepflugfahrer, der sich nichts wegnehmen lässt. Man möchte gar nicht wissen, wie Liam Neeson reagiert, wenn ihm die Bildungskarenz oder gar der Klimabonus gestrichen wird. Da kann sich mancher Politiker warm anziehen.