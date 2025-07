Wie man baden soll

Gerade als das Wetter am Sonntag kurz die Pausetaste für die Badesaison drückte, lief auf ORF 2 die Doku „Poolgeschichten“: Der kulturhistorische Rundumschlag beleuchtete das Baden vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Als Koproduktion hatte die Doku neben der typischen ARTE-Ästhetik (dort läuft sie am Donnerstag, 20.15 Uhr) eine österreichische Note, man schaute z. B. ins Schönbrunner Bad.

Jenseits des Lokalkolorits sah man auch einen Konflikt zweier Lebensmodelle: Ob eine Gesellschaft kollektiv (im Freibad) oder individuell (im eigenen Pool) badet, sagt viel über das jeweilige Wertegerüst aus. Die Doku ließ keinen Zweifel, welche Variante in Sachen Wasser- und Energieverbrauch besser ist – doch das Versprechen des individuellen Luxus wirkt lange nach, auch wenn es in der Realität nur zur Baumarkt-Variante reicht. Wie wir künftig baden wollen, erschien am Ende als eine gar nicht so banale Frage.