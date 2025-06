Weniger bis keine Sonne

„Greenland“ war ja schon ein passabler Anfang. Den Actionfilm mit Gerard Butler hatte ORF1 am Sonntag im Programm. Grönland, bitte! Da ist es sicher kühler. Da träumt man sich derzeit gerne hin. Gut, das mit dem auf die Erde stürzenden Kometen ist vielleicht ein bisschen ein Stimmungskiller beim imaginären Temperaturabfall. Aber meine Güte, irgendwann ist man nicht mehr wählerisch.

Das könnten sich die TV-Sender eigentlich zur Angewohnheit in den Sommermonaten machen, dass sie solche optischen Ausfluchten in die Kühle präsentieren. Nur mehr Filme, die im Schnee, am besten Schneesturm spielen! Oder zumindest im regnerischen Schottland. Wahrscheinlich wäre ein Streamingdienst, der diesen Service anbietet, der große Sommerhit. Der könnte dann „Coolflix“ heißen. Oder „Minusgrade plus“. Und da gibt es dann nie, aber echt niemals eine Doku über die Sonne.