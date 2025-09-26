Welcher Ostrowski ist es?

Michael Ostrowski ist ein ausgezeichneter und sympathischer Schauspieler. Da denkt man sich zum Beispiel: „Jö, da ist wieder der Krimi mit dem Ostrowski im Fernsehen“ und freut sich auf einen Abend mit einem hart an der Suspendierung schrammenden Ermittler in Graz. Und dann ist der Ostrowski aber irgendwie ganz pflegeleicht und vor allem – in Passau. Hätte man daran erkennen können, dass die Sendung „Ein Krimi aus Passau“ heißt. Kann man warten und warten, aber Graz kommt da nicht vor. Der Ostrowski schon. Der ist nämlich in zwei Krimis Kommissar. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Aber immerhin spielt er die Kommissare in unterschiedlichen Krimis und nicht alle im selben. Das könnte die Seherinnen und Seher dann vielleicht doch ein bisschen überfordern. Möglich wär’s ja. In den Eberhofer-Krimis könnte er noch den Eberhofer spielen. Der Pathologe ist er ja schon.