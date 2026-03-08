Weiterplätschern

Nach dem Frauentag ist vor dem Frauentag. Am Sonntagabend gab es noch Bemühungen, den einen oder anderen Film, in der die Geschichten von Frauen im Mittelpunkt stehen, ins Programm zu heben. Das wird diese Woche noch so dahinplätschern, immer wieder wird noch wo eine „Pionierin“ oder eine „mutige Frau“ auftauchen. Und vielleicht wird mancher/manchem in dieser Woche noch auffallen, dass Talkshowrunden immer noch mehrheitlich Männer als Experten einladen. Dass die Aufdecker-Journalisten in groß beworbenen Privatsenderreportagen alle Männer sind. Dass sich die sexistischen Sprüche im Reality-TV nicht maßgeblich reduziert haben. Was sich schon reduziert hat: Die Anzahl an (Hollywood-)Filmen, bei der eine Frau Regie geführt hat. Im Jahr 2025 waren es laut einer Studie der University of Southern California gerade mal acht Prozent der 100 meisteinspielenden Filme.