Es ist wieder so weit: Seit vergangenen Freitag ist das Dschungel-Lager in „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ aufgeschlagen. Was das bedeutet, wissen RTL-Kenner: Ein erlesenes Menü aus Madenpüree, Kängurupenis, Ekelschleim und panisch quietschender Unterdurchschnittsprominenz. Giftige Tiere werden von Rangern aus dem Camp getragen, giftspritzende Teilnehmer/innen dürfen erst mal drinbleiben. In der Senderliste des Smart-TV-Geräts firmiert die Show übrigens als „Bildungs- und Schulfernsehen“. Das mag erstaunen, aber immerhin kam am Montag „Warten auf Godot“ vor. Oder, wie es Realitystars nennen: „Wie, Warten auf Crouton?“ Man lernte aber auch, was man besser schon wissen sollte. Auf die Frage: „Was macht eigentlich dieser Boris Becker?“ erntete eine junge Dame aus der Riege der Mitbewerber ein beherztes, aber überraschend überraschtes „Sag mal, bist du doof?“