Umfeldanalyse

In ein paar Wochen wählt Wien, und wer diese Woche abends ORF III geschaut hat, dem wurde entscheidungsmäßig ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Denn alle Spitzenkandidaten wurden zum Interview geladen. Bemerkenswert war dabei aber auch das Programmumfeld. Denn die politischen Interviews wurden alle eingebettet in alte Kabarettprogramm-Aufzeichnungen.

Nun ist wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass ORF III die Aussagen von Dominik Nepp und Co. in Konkurrenz zu Humorprofessionisten sieht. Und doch kommt man nun nicht umhin, Interpretationsversuche anzustellen: Nach der Neos-Kandidatin wurde „Nachspielzeit“ gebracht, aber nach der der Grünen „Cosa Nostra“. Am Freitag ist übrigens der amtierende Bürgermeister Michael Ludwig dran. Im Anschluss an das Interview steht der Film „Silentium“ am Programm.