TV mit Tradwives

Ich habe wieder mal nichts über das lineare Fernsehen zu berichten, da mich ein labyrinthisches Medienphänomen gefangen hält. Diesmal sind es die „Tradwives“, die plötzlich wieder überall umhergeistern – angefeuert durch eine Buchneuerscheinung („Heimat“, Hannah Lühmann) und Serien („The Secret Lives of Mormon Wives“, Disney+).

Unter einer „Tradwife“ versteht man gemeinhin eine Frau, die ein traditionelles Rollenbild vorlebt (Kinder, Küche, Kuchenbacken). Natürlich sind die damit sichtbaren Frauen toughe Medienunternehmerinnen, die sich bis zum letzten Sauerteigbrotkrümel vermarkten.