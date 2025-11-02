Tschu, tschu, tschu, die Eisenbahn, wer will mit auf Urlaub fahr’n? Dass Bahnfahren verbindet, wissen wir seit dem Kindergarten. Dass der Sender 3 Sat vergangenen Samstag sein komplettes Programm mit Eisenbahn-Sendungen bestritt, wird vermutlich auch mit urlaubsbedingten Ressourcenengpässen zu erklären sein, ist aber doch außergewöhnlich.

Allerdings, so behaupte ich, gibt kein anderes Verkehrsmittel so viel „Content“ her wie der Zug. Okay, mit selbstfahrenden Autos könnte man vielleicht noch Programmminuten füllen („Knight Rider“ sei Dank), zum Thema Busreisen fällt mir „Priscilla, die Königin der Wüste“ und der Film „Speed“ mit Keanu Reeves ein. Aber dann wird's dünn.

Die Eisenbahn hat dagegen nicht nur Filme vom Western bis zu „Bullet Train“ (2022) inspiriert, sondern auch tolle Countrysongs und viel, viel mehr. Vielleicht lassen sich Zugtickets ja als Beitrag zur Kulturförderung verstehen.