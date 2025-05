Trinkgeld im Seniorenklub

Platz 1 der emotionalsten Momente in 70 Jahren österreichischer TV-Geschichte hat Hermann Maier gemacht. Das war klar, immerhin ist es Hermann Maier. Am Freitag lief die erste Folge einer neuen ORF-Ranking-Show und sie war da am besten, wenn nicht das Erwartbare gezeigt wurde. Dass der „Seniorenklub“ in der Kategorie „emotional“ abgespeichert wurde, ist wohl Andi Knolls Erinnerung an seine Oma (und ihr Trinkgeld für seine Fernsehbegleitung) geschuldet – und er wird nicht der einzige sein. Auch dass „Wer bastelt mit?“ als Emotion vor allem Frust und Ärger über Materialien, die es in einem normalen 70er-Jahre-Haushalt nun mal nicht gab, hervorgerufen hat, wurde thematisiert.

Aber wenn sich die Show ein bisschen mehr an Instagram-Accounts wie „thuglifeaustria“ orientieren würde, die weniger bekannte, aber umso skurrilere Schätze aus dem ORF-Archiv heben, wäre sie ungleich unterhaltsamer.