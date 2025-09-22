Tour d’Amour im All

Tele 5 ist ein toller Sender. Dort laufen nicht nur haarsträubende Katastrophenfilme mit den absurdesten Desastern, die man sich nur vorstellen kann. Dort läuft auch allnachmittäglich „Raumschiff Enterprise“ in mehreren Folgen. Also von damals, als die Enterprise unter Captain Kirk und Mr. Spock unter Zuhilfenahme von Doctor McCoy noch dahin ging, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist.

Und mit der entsprechenden zeitlichen Distanz ist es doch erstaunlich, wie wenig sich der Kapitän dieses Schiffs um seinen eigentlichen Job kümmert. Kaum eine Episode, in der Kirk nicht extrem melodramatisch mit einer Planetenschönheit nach der anderen knutscht. Jedes Mal ist er aufs Neue unsterblich verliebt und eigentlich zu nichts anderem fähig als, nun ja, schmusen. James T. Kirk ist so gefühlsbetont, wenn er eine Frau wäre, dürfte er nie ein Raumschiff fliegen.