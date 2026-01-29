Eine der größten Sorgen von RTL dürfte sein, dass das TV-Publikum auf gar keinen Fall, niemals, nie vergisst, dass es da noch diesen Stefan Raab gibt. Am laufenden Band werden – zumindest gefühlt – neue Shows für ihn erfunden, obwohl sein Schmäh nicht mehr zu ziehen scheint. Nun darf selbst „Ich bin ein Star – lass mich hier raus“ nicht raabfrei über die Bühne gehen. Nach der bereits etablierten, schrillen Talkshow „Die Stunde danach“ lästert Raab noch weiter in der „Halben Stunde nach der Stunde danach“.