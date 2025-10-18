Ein Samstag-Nachmittag ist für die einen zum Spazieren da. Für die anderen zum Kuchenbacken. Für besonders Mutige ist er da zum Ikea-Fahren. Für einige ist er da zum Ins-Fitness-Center-Gehen. Und für sehr viele ist er da zum Doch-nicht-ins-Fitness-Center-Gehen. Für genau die und alle anderen Sofakugler gibt es die Fünf-Folgen-am-Stück-Wiederholung von „Shopping Queen“ jeden Samstag auf Vox ab Mittag. Diesmal ging es um eine textile Herausforderung, die man mithin vor allem von englischem Landadel und Lateinlehrer-Beinen kennt: Cord. Hierzulande eher unter der treffender beschreibenden Bezeichnung Schnürlsamt bekannt, was in der Sendung bedauernswerterweise nicht ein einziges Mal erwähnt wurde, obwohl Guido Maria Kretschmer eigentlich ein großer Freund des österreichischen Idioms ist. Na geh, sei ihm an dieser Stelle ausgerichtet. Vielleicht ja beim nächsten „Sexy in Schnürlsamt“-Motto.