Seltsame Dinge

Es fehlen jetzt noch circa vier Stunden. Aber ungefähr 33 sind schon geschafft. Das ist nicht schlecht. Aber es beginnen sich langsam die ersten Folgeschäden abzuzeichnen. Der Selbstversuch „Alle vier Staffeln von ,Stranger Things’ noch einmal anschauen, bevor Ende November das Finale startet“ war womöglich gefährlicher als angenommen. Für das Sozialleben war er jedenfalls eine mittlere Katastrophe. Nicht jeder hat dafür Verständnis, einen Korb zu bekommen, weil man schon mit einer Gruppe Provinzteenager mit sehr speziellen Problemen, die sich nicht mit Clearasil lösen lassen, verabredet ist. So ein riesiges Monster würde auch wirklich viel Antipickel-Serum brauchen. Das kann sich keiner leisten. Zumindest war das in meinem Traum letztens so. Schon unheimlich. Die Katzen sind auch schon genervt, dass sie nicht mehr in den Garten dürfen. Sehen die nicht, dass sich alle Blumen in Demogorgons verwandelt haben??