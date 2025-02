Am Mittwoch war Hanno Settele wieder als Augenöffner unterwegs. In der ORF-„Dok1“ „Wir Verschwender:innen“ ging es um die Frage, wenn alle über die Teuerung jammern, warum wird dann so viel Geld „unnötig“ ausgegeben. Die vorgebrachten Zahlen waren beeindruckend: 40 Prozent der Lebensmittel weltweit schaffen es nie auf einen Teller. Sie werden vorher weggeworfen. Manchmal waren die Zahlenspiele nicht so treffsicher. Wer sich einen Caramel-Macchiato bei einem US-Coffeeshop kauft, den wird wenig kümmern, dass sechs Liter Filterkaffee genauso viel kosten. Weil, nun ja, Filterkaffee.

Eine anschauliche Doku. Nur dass Settele nach dem Blick in den Plastikcontainer meinte, es haben noch viele nicht kapiert, dass es neues Pfand gibt, war kurios. Dazu müsste man mal eine entsprechende Dose oder Flasche finden. Oder hat die je jemand in freier Wildbahn gesehen?