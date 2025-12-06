Saturday Night Santa

Seit ein geflügeltes Großaugenmädchen durch den Supermarkt schwebt und ein Rentier mit pinker Nase alle Tiere des Waldes in den Drogeriemarkt lockt, ist klar: Es ist wieder Weihnachtswerbungssaison. Das ist ein Marketinggenre, das – richtig gemacht – eine ganz besondere Mischung aus Humor und Rührung zeitigt. Aber natürlich auch ein Hort der Enttäuschung sein kann. So liefen Fans des alljährlichen Coca-Cola-Spots heuer Sturm, weil der Limonadentruck an seelenlosem, von Künstlicher Intelligenz erschaffenen Getier vorbeigerast ist – das erwärmt die Herzerl nicht. Umso mehr erfreute, dass John Travolta offenbar alle seine ikonischen Tanzauftritte nun als Kreditkarten-Werbung-Weihnachtsmann aufarbeitet: Erst „Saturday Night Fever“ im Vorjahr, und heuer „Greased Lightnin’“. Nächstes Jahr dann hoffentlich „Pulp Fiction“ – mit Uma Thurman als cooler Weihnachtsfrau.