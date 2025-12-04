Sack und Rute

Na, brav gewesen? Das ist ja immer eine Frage der Definition. Kommt der Krampus schon, wenn man was bei Amazon bestellt hat oder erst, wenn man was bei Temu bestellt hat? Der Krampus war ja lange eine alpenländische Eigenheit, von der der Rest der Welt nichts wusste. Dann hat in den 90ern Arnold Schwarzenegger die erste Vermittlungsarbeit getan. Und recht verdatterten Kindern unter einem Plastikbaum vom Teufel erzählt, der ihn als Kind geholt hat, wenn er schlechte Noten hatte. Und Christoph Waltz hat später in einer Late Night Show mitsamt Krampuspuppe den US-Amerikanern gezeigt, was für Weihnachtswarmduscher mit Elfenkram sie sind. So gesehen: Selber schuld. Denn Hollywood hat sich dann den Kramperl kulturell angeeignet und einen halblustigen Horrorfilm ganz ohne Zwetschken mit ihm gedreht (Freitag abend auf Puls4). Den kann man getrost auch in den Sack stecken. Und da lassen.