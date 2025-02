Rosen für die Tonne

Wer sich am Sonntag gemütlich vor den Fernseher setzen will, so gegen 19 Uhr, und sich denkt, jetzt zwitscher ich ein Piccolöchen, während ich älteren, kultivierten Damen dabei zusehe, wie sie einen charmanten, gleichaltrigen Junggesellen umgarnen, der wird herb enttäuscht werden. Denn RTL hat die Datingshow „Golden Bachelor“ aus dem Programm genommen. Die Begründung ist ernüchternd, aber auch irgendwie kurios: Die junge Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hätte die Sendung zu wenig geschätzt. Ja, das muss eine große Überraschung gewesen sein im Sender-Headquarter. Wer hätte ahnen können, dass die Bachelor-Zuseherschaft, die sonst mit nackter Haut, viel Knutschen und recht wenig Intellekt zufriedengestellt, sich nicht so überragend für 70plus-Liebe interessiert! Das altersgerechte Publikum ist wieder mal egal. Immerhin kann man auf RTL+ nachschauen, wer noch aller Rosen bekommen hat.