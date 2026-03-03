Rexi und Bauxi

In der aktuellen Weltlage ist es schön, wenn man etwas hat, auf das man sich freuen kann. „Kommissar Rex“ zum Beispiel. Ab 13. April ermittelt wieder ein findiger Rüde in der Wiener Unterwelt. Belastbare Beamte, die sich als Gage mit einer Wurstsemmel zufriedengeben, das freut den Bürgermeister in Sparzeiten wie diesen. In den Tierheimen wird es große Nachfrage an Schäferhunden geben und die armen Mischlingsbauxerln werden den angeberischen Star-Rassekollegen traurig nachschauen. Apropos Bauxi: Ein solcher spielt auch eine Rolle in „Am Schauplatz – Ein Hundsleben“ am Donnerstag (21.05 Uhr) , die verschiedene Vierbeiner mit ihren Menschen porträtiert. Die Erkenntnis wird sein, dass ein Hund gar keine Verbrecher fangen muss, um für Frauerl und Herrl von Vorteil zu sein. Oder, wie es ein Kandidat bei „Liebesg’schichten & Heiratssachen“ einst unabsichtlich auf den Punkt brachte: „Mei Hund is aa nur a Mensch“.