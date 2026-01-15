Böck schaut fern

Religionsstunde auf Kabel1

Es gibt Sender, die sorgen immer noch für Überraschungen.
Christina Böck

Christina Böck

15.01.26, 15:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wenn bei einer Sendung vom sonst eher weltlichen Kabel1 in der übergeordneten Info steht: „Kirche und Religion“, dann ist Neugier angesagt. Oder wahlweise auch Sorge. Die Doku-Reihe „Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die sieben Todsünden“ (Freitag, 20.15 Uhr) fällt laut TV-Programm in diese Kategorie. Was man schon ganz generell über „Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die sieben Todsünden“ sagen kann: Das hat nur vier Folgen. Bei sieben Todsünden. Da muss man jetzt nicht arg gut mit Zahlen sein, dass man sieht: Das geht sich nicht aus. Oder natürlich es gibt einen fürchterlich spannenden Cliffhanger hinüber zur zweiten Staffel von „Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die sieben Todsünden“. Eine nervenzerfetzende Brücke von Zorn zur Völlerei. Welches True Crime könnte das sein? Denn nichts anderes ist „Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die sieben Todsünden“. Eins von hundert anderen True-Crime-Formaten.

kurier.at  | 

Kommentare