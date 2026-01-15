Religionsstunde auf Kabel1

Wenn bei einer Sendung vom sonst eher weltlichen Kabel1 in der übergeordneten Info steht: „Kirche und Religion“, dann ist Neugier angesagt. Oder wahlweise auch Sorge. Die Doku-Reihe „Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die sieben Todsünden“ (Freitag, 20.15 Uhr) fällt laut TV-Programm in diese Kategorie. Was man schon ganz generell über „Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die sieben Todsünden“ sagen kann: Das hat nur vier Folgen. Bei sieben Todsünden. Da muss man jetzt nicht arg gut mit Zahlen sein, dass man sieht: Das geht sich nicht aus. Oder natürlich es gibt einen fürchterlich spannenden Cliffhanger hinüber zur zweiten Staffel von „Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die sieben Todsünden“. Eine nervenzerfetzende Brücke von Zorn zur Völlerei. Welches True Crime könnte das sein? Denn nichts anderes ist „Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die sieben Todsünden“. Eins von hundert anderen True-Crime-Formaten.