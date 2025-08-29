Rekorde für Anfänger

Angeblich steht Thomas Gottschalk nicht mit der am längsten überzogenen TV-Show im Guinness Buch der Rekorde. Selbst der Weltrekord für den längsten Marathon im durchgehend Fernschauen kommt einem in Zeiten des Bingewatchings reichlich einholbar ein. 94 Stunden – das sind ja auch nur 125 Serienfolgen. Die „Gilmore Girls“ zum Beispiel haben insgesamt 153 Episoden und wenn man mit denen einmal anfängt, sind rund vier Tage pausenloses Konsumieren nicht nur machbar, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt unausweichlich. Und da käme man schon auf 109 Stunden! Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, kann man auch alle 578 Folgen der „Rosenheim Cops“ auf einmal ansehen.

Das wird aber wohl wieder einmal kein Thema sein in der zweiteiligen Eventshow auf Sat.1, die heute und Samstag Abend neue Rekorde aufstellen will.