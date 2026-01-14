Räuberbarone

Die Frage „Woher hat der eigentlich das viele Geld?“ wird immer wieder gern gestellt. Und auch wenn man mit „alles schon mal da gewesen“-Analogien vorsichtig sein soll, holte eine feine neue Folge der „Erbe Österreich“-Reihe über „Die Superreichen der Monarchie“ auf ORF III (2. Teil: 20. 1.) Typen vor den Vorhang, die man zu kennen meinte: Der durch schwindlige Lotto-Anteilsscheine reich gewordene Johann Carl Sothen etwa zeigte Ähnlichkeiten zum „Wolf of Wall Street“ alias Jordan Belfort, der Geldfälscher Peter Bohr schien mit Frank Abagnale aus „Catch Me If You Can“ verwandt zu sein (beide genannten Personen, die es auch wirklich gab, wurden im Film von Leonardo DiCaprio gespielt).

Der Investor und Finanzjongleur Camillo Castiglioni hatte etwas vom „Großen Gatsby“ aus F. Scott Fitzgeralds Roman (im Film dargestellt von: Sie wissen schon). Die Rolle des René Benko wartet auf Mister DiCaprio noch.