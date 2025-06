Rabiat und riesig

Das Jubiläum „70 Jahre Fernsehen“ ist dem ORF aktuell eine dreiteilige Show wert. Die ist – wie an dieser Stelle bereits beschrieben – eh nett. Aber mit einem Blick auf YouTube oder Instagram würde das ORF-Archiv noch viele Folgen mehr hergeben. Gleich mehrere Episoden könnte man bestreiten mit den „gefährlichsten Situationen im Lokaljournalismus“. Einen Platz unter den Top drei sichert sich da fraglos die Moritat vom rabiaten Riesenhasen, der 2007 eine Siedlung am Froschberg in Linz terrorisierte. Große Schnittkunst erschuf da in weniger als einer Minute eine straffe Dramaturgie, die gar einen Hitchcock in den Schatten stellt: Vom Auftauchen des Monsters („Er hot richtig pfaucht“) über die verzweifelten Verteidigungsversuche („Der wor wüd“) über die erstaunlich lapidare Auflösung („Donn is die Polizei kumman und hot ihn erschossn“).

Das sind Perlen aus dem Archiv, die es zu heben gilt!