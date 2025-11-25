Darauf kann man seinen Hintern verwetten, dass 3sat wieder einmal abliefert im populären Wissenschaftsbereich. Morgen im Abendprogramm wird nämlich diese Frage geklärt: „Unser erstaunlicher Po – Warum die Natur das Hinterteil erfand“. Da könnte man zum Beispiel sagen: Es wär wegen der Symmetrie. Nur ein Vorderteil ist ja nicht sehr praktisch. Von der Balance her jedenfalls. Von Vorteil ist ein Hinterteil aber auch, wenn man sich hinsetzen will. Mancher verspricht sich auch einen Vorteil davon, damit zu wackeln. Einige Tanzstile wären gar nicht möglich ohne Popo. Ist so.

Und dann gibt es Wesen, die ihrem Allerwertesten gottlos stinkende Gase entweichen lassen und mit Explosionen an der Körperrückseite dafür sorgen, dass ihnen niemand zu nahe kommen möchte. Das sind natürlich Bombardierkäfer.