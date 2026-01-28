Plötzlich sind sie überall
Sie kennen das: Ein Thema, das Sie lange aus den Augen verloren haben, beschäftigt Sie wieder – und plötzlich stolpern Sie permanent über etwas, das damit zu tun hat.
Ich dachte nämlich, dass die meisten Stars der Erfolgsserie „Game of Thrones“ mittlerweile Fechtschulen und Perückensalons betreiben oder in Kellertheatern spielen.
Seit ich begonnen habe, alte Folgen wieder zu schauen, ist mir nicht nur die Existenz mehrerer Spin-off-Produkte (seit Kurzem: „Knight of the Seven Kingdoms“) klar geworden – auch die Protagonisten der Originalserie sind wieder überall: Kit Harington alias Jon Snow wirbt für eine Staffel der Serie „Industry“, Emilia Clarke alias Daenerys spielt in „PONIES“ eine Agentin, Sophie Turner alias Sansa wirkt in der Serie „Steal“ mit. Dass sie weiterhin auf „Game of Thrones“ angesprochen werden, scheint unausweichlich. Mal sehen, wie es den Stars aus „Stranger Things“ damit geht.
