Plötzlich sind sie überall

Sie kennen das: Ein Thema, das Sie lange aus den Augen verloren haben, beschäftigt Sie wieder – und plötzlich stolpern Sie permanent über etwas, das damit zu tun hat.

Ich dachte nämlich, dass die meisten Stars der Erfolgsserie „Game of Thrones“ mittlerweile Fechtschulen und Perückensalons betreiben oder in Kellertheatern spielen.