Eine derartige Häufung an Rückblicksendungen war selten zu beobachten. Zunächst war Papst Franziskus – bis zum Mega-Begräbnis – zu gedenken, bald darauf der Schauspielgrößen Waltraut Haas und Johanna Matz – und schließlich auch der TV-Legende Peter Rapp.

In einer „In memoriam“-Sendung über den Showmaster und Bart der Nation lernte man nicht nur, dass Willy Kralik († 2003) nahtlos von einer TV-„Teenagerparty“ zum „Seniorenclub“ gewechselt sei, wie Rapp selbst schelmisch anmerkte – man sah auch, wie Rapp als Gast in der Seniorensendung einen allzu schwungvollen Golfschwung hinlegte und dabei eine Armlehne zerlegte. Der 8-Jährige neben mir war durch Einlagen wie diese sofort überzeugt („ein Typ, der alle zum Lachen bringt“), der Name „Peter Rapp!“ gleich abgespeichert.

Es braucht nur so einen Moment, um die Extraklasse dieses innovativen Entertainers einordnen zu können.