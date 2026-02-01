Klien in Kitz: Snow business im Dry January

Temel schaut fern

Wenn mit den VIPs an der Streif keine Schmäh-Chemie entsteht, müssen es angeheiterte Normalos richten.
01.02.26, 18:36

Überraschenderweise hörte man Peter Kliens charakteristische Stimme kürzlich in der US-Doku „Die Donald Trump Show“. Als Erzähler. Oder als Klien selbst? Es wirkte irgendwie verwirrend, ist er doch auch für eigene Polit-Recherchestücke bekannt.

„There’s no business like snow business“, sagte sich der Satire-Reporter hingegen in gewohnter Rolle in „Gute Nacht Österreich“ und kämpfte sich tapfer durch den Zielraum der Streif. Manche Regierungsmitglieder wollten zwar reden – dies erschöpfte sich aber in dem Gag, dass man sie dem TV-Publikum erst einmal vorstellen müsse. Arnold Schwarzenegger muss man nicht vorstellen, aber der wollte wiederum nicht mit Klien reden. Franz Klammer erwies sich hierbei schon eher als unerschrockener Action Hero. 

Wenn aber selbst mit Ex-Superkicker Zlatan Ibrahimović keine Schmäh-Chemie entsteht, müssen es angeheiterte Normalos richten. Gefragt nach dem „Dry January“, sagte einer: „Wer? Den kenn’ i ned!“

