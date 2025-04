Aus irgendeinem Grund ist diese Karwoche keine besonders friedliche. Zumindest im TV. Da kann diesmal nicht mal Donald Trump etwas dafür. Obwohl man schon gerne gesehen hätte, was ein Bud Spencer mit diesem angeberischen Cowboy gemacht hätte. Gnackwatsche? Ohrenreiberl? Turbodampfhammer? Oder eine Kombination aller in seiner unnachahmlichen plumpen Eleganz? Wird man nie erfahren. Aber an Beispielen, wie der korpulente Mann mit der flinken Faust vorgehen hätte können, mangelt es aktuell nicht im Farbfernsehen. Denn Spencer-Filme sprenkeln das Osterferien-Programm wie eine verschüttete Bohnensuppe den Bud’schen Brustlatz. (Am Freitag praktisch durchgehend auf Kabel1). Und das ist gut so. Selbstverteidigung wird immer wichtiger. Übrigens auch ohne Gewalt. Denn es gibt immer jemanden, zu dem man sagen kann: „Dein Oberstübchen ist schlecht möbliert.“