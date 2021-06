Schön waren die Hämorrhoiden. Erinnert sich noch jemand? Man findet sie nur noch selten. Zu kompliziert. Der Duden erlaubt mittlerweile, dass man Hämorriden hat. Ohne ho. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich auf irgendetwas verlassen kann. Das sind die O-Beine der Fußballer. Man kann es zurzeit im ORF beobachten. Bei Fußballern ist das Risiko einer Fehlstellung durchs Training in jungen Jahren zehn Mal so hoch wie z. B. bei Journalisten.

Es gibt einen Erfinder, der in Sat.1 hilfreiche Einlagen mit Klettverschluss präsentierte. Wie sich herausstellte, lässt sich die Krümmung in kurzen Fußballerhosen damit schlecht kaschieren – die Einlagen wären sozusagen in der Auslage. Das sieht dumm aus. Wer lange Hosen trägt, der geht damit tatsächlich gerade durchs Leben. Leider sehen die Beine dann extrem dick aus, und jeder Ernährungsberater würde Sport empfehlen. Etwa Fußball.