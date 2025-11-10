Noch 44 mal schlafen

Während an manchen Orten noch die Halloween-Kürbisse mehr oder weniger formschön in sich kollabieren, gibt es Institutionen, die freundlicherweise darauf hinweisen, dass der Kalender unerbittlich auf Weihnachten zurast. Am 1. November hat Mariah Carey – wie es bereits Tradition ist – in einem Engelskostüm und mit einem gellenden Schrei die Saison für ihren Song „All I Want For Christmas“ eröffnet.

Auch wirklich Verlass ist auf den deutschen Privatsender SuperRTL. Da werden schon jetzt jeden Abend mindestens zwei Weihnachtsfilme gezeigt. Da muss man natürlich ein bisschen schwächer anfangen, damit man sich dann – wenn die vierte Kerze endlich brennt – auch ordentlich steigern kann. Wer sich mit Liebeskomödchen wie „Verliebt, verlobt, verweihnachtet“ tadellos in Stimmung bringt, der ist wirklich Hardcore-Weihnachtsfan. Darauf ein Stamperl Eierlikör!