Nicht mal mehr schleimig

Im Vorjahr hat Disney ja einen besonderen Bauchfleck hingelegt mit seinem „Live-Action“-Remake des Zeichentrickklassikers „Schneewittchen“. Das hat auch, ganz ehrlich, keiner gebraucht. Wobei, das kann man eigentlich über alle diese Neuverfilmungen sagen. Am Samstag stand auf Sat1 die aktualisierte Version des Kultfilms „Der König der Löwen“ am Programm. Da sehen die Löwen aus wie echt, sind es aber nicht, weil echte Löwen ja nicht sprechen können. Oder singen. Hat man zumindest noch in keinem „Universum“ gesehen. Nicht nur der Charme des alten Films ist dabei flöten gegangen, sondern auch ein zentrales Zitat. Als nämlich Erdmännchen und Warzenschwein von den Vorzügen des Käferbüffets schwärmen, sagt Ersteres im Original „schleimig, jedoch vitaminreich!“. Dieses Juwel kulinarischer Vermittlung kommt in der neuen Fassung überhaupt! nicht! vor! Kulturlosigkeit, wohin man schaut.