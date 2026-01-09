News im Heuhaufen

Temel schaut fern

Kurz vor dem Fixieren von Mercosur wollte der Bauernbund-Chef Georg Strasser noch zeigen, was er argumentativ in petto hat.
Peter Temel

Peter Temel

09.01.26

Wann immer Landwirte protestieren, zeigen sie, was sie haben. Man sieht Fernsehbilder, in denen fette Traktoren auffahren. Gerne wird auch Mist oder Heu auf den Straßen verteilt, mitunter nicht nur die sprichwörtliche Milch vergossen, um die Preispolitik anzuprangern. Seit vielen Jahren ist Mercosur ein Streitthema. Kurz vor dem Fixieren des Abkommens in Brüssel wollte Bauernbund-Chef Georg Strasser am Donnerstag in der „ZiB 2“ noch zeigen, was er argumentativ hat. Übrig blieb vor allem das mehrmals verwendete „Das Nein bleibt ein Nein“. Und dass die Konsumenten ein Recht hätten, „zu wissen, was auf dem Teller ist“.

Wenn sich beim „Forsthaus Rampensau“ ein Heuhaufen auftürmt, ist klar: Das Finale steht an. Am Donnerstag fanden die Rapper Ferry und Marvin ebendort den Hinweis, dass sie die Realityshow gewonnen haben. Man nimmt mittlerweile schon jede kleine gute Nachricht mit Handkuss.

Bauernbund-Präsident über Mercosur-Abkommen: "Nein bleibt Nein"
