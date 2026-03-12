Neu frisiert

Gut versteckt auf Super RTL, zwischen alten Liebeskomödien, hundertmal gesehenen Trickfilmen und der x-ten Wiederholung von „Bones“, läuft jetzt donnerstags die Neufassung der Anwaltsserie „Matlock“. Da spielt Kathy Bates Madeline Matlock, die gar nicht wirklich so heißt und sich in eine Kanzlei einschleicht, um den Tod ihrer Tochter zu klären. Es ist eine der originelleren Arten eines sogenannten Reboots. Nicht so wie bei den neuen Versionen von „Knight Rider“ oder „MacGyver“, wo einfach andere Männer mit modernerem Haarschnitt dasselbe machen wie früher. Im Normalfall empfiehlt es sich nämlich dann doch, das Original aus den 80ern anzuschauen. Auch wenn man sich wieder an eine deutlich langsamere Erzählweise gewöhnen muss. Ein bisschen Vorfreude darf man sich aber schon erlauben für die Neuverfilmung von „Mord ist ihr Hobby“ mit Jamie Lee Curtis. Hoffentlich wird sie nicht auch auf Super RTL versteckt.