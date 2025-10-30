Magen-Exorzismus

So, heute ist wirklich Halloween. Und, ist jetzt endlich Horror angesagt im Fernsehen? Mitnichten. Dabei wäre es ja wirklich nicht so schwer. Die „Simpsons“ haben es ja jahrelang vorgemacht. Die haben diesen hohen amerikanischen Feiertag einfach in ihre Geschichten integriert und schaurige Sonderfolgen produziert. Das böte sich doch genauso an bei der ATV-Sendung „Grätzlpolizei“ heute: Der Schlächter vom Floridsdorfer Spitz! Die Gumpendorf Kettensägen Morde! Die weiße Frau von der Baumgartner Höhe! Da bräuchte es doch nur einen Funken Kreativität! Aber bitte.

Immerhin auf SuperRTL ist wieder Verlass. Da werden heute die „Hexen von Eastwick“ gegeben. Ein Film, der in einer sehr besonderen Hitliste vertreten ist. Er ist da gleich nach dem „Exorzist“ gereiht. Diese Liste heißt: „Beste Kotzszenen der Filmgeschichte“. Das ist halt wirklich der wahre Horror.