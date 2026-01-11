Mafia, Bomben und Sex

Wenn man Sonntag vormittags ORF2 schaut, ist man bestens gerüstet, wenn wieder so eine fiese Frage in der „Millionenshow“ auftaucht wie: „Welcher berühmte Opernsänger hat zwei Schachteln Zigaretten pro Tag geraucht? A) Luciano Pavarotti B) Giuseppe di Stefano C) Enrico Caruso D) Mario Lanza?“ Die richtige Antwort ist C, wie man in „Enrico Caruso – Die ewige Stimme“ lernen konnte. Seinem Singorgan hat das offenbar nicht so viel geschadet, wie man erwarten würde, seinem Körper leider schon, starb er doch mit gerade einmal 48 Jahren. Die Doku (abrufbar auf ORF ON) erzählte nüchtern von einem Leben, das mehrere Filme, unter anderem Mafia-Thriller füllen könnte. Über den Bombenanschlag während eines Auftritts in der Oper von Havanna wurde allerdings weniger spekuliert, wer dahinter steckte, sondern ob er dort nun eine Affäre hatte oder nicht. Wahrscheinlich Berufsrisiko von Tenören.