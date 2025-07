Unter dem Schlagwort „Villa der Versuchung“ taucht vor dem geistigen Auge des gelernten Österreichers sofort eine Finca auf Ibiza auf, in der zwei ehemalige Politpromis im Jahr 2017 erstklassiges Reality-TV hervorbrachten.

Die Villa des TV-Formats, das am Montag auf Sat.1 startete, steht jedoch in Thailand und wird von „Stars“ bevölkert, die aus Kaderschmieden wie „The Bachelor“, „Beauty and the Nerd“ oder dem „Dschungelcamp“ hervorgegangen sind. Ein Ex-Politiker – der über einen Koks-Skandal gestolperte Ronald Schill – ist als Quereinsteiger ebenfalls dabei.

Erst sieht es nach Luxus aus, dann aber wird alles weggeräumt, und die Teilnehmenden müssen sich das Lebensnotwendige (Cola, Bräunungscreme, Deko-Artikel) um absurde Summen zurückkaufen. Weil der gewohnte Lebensstil eher „kostenspielig“ ist, wie eine Mitspielerin sagt, kann das nicht gut gehen. Ein neues Highlight am Trash-Himmel.