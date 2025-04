Bei „Das Gespräch“ mit Susanne Schnabl trafen wieder einmal die Denkfabriken aufeinander. Beim Thema „Milliarden-Loch: Hilft Österreich nur noch eine Radikalkur?“ waren es die beiden Endgegner Barbara Blaha (Chefin des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts) und Franz Schellhorn (Chef der wirtschaftsnahen Agenda Austria).

Es wurde kulinarisch. Den Vorwurf an die Regierung, mit Steuern zu steuern, verglich Schellhorn damit: „Wenn die Bürger in der Küche stehen und der Staat sitzt am Tisch und schreit: ,Strengt’s euch bissl mehr an, der Kaviar ist aus.‘“

Blaha sorgte sich um die Wirtschaft und konterte: „Wenn ich jemanden, der bereits hungert, auf Diät setz’, verhungert er.“

Die Budgetexperten Thomas Wieser und Margit Schratzenstaller rundeten die Runde ab. Wieser kritisierte die Gießkanne – und, dass bei Spardruck oft der radikale Rasenmäher komme.

Österreichs Finanzpolitik: Köcheln und Garteln.