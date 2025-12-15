Groß gegen Christkind

Bei „Klein gegen Groß“ sehen die Erwachsenen im Wettstreit mit Kindern ja oft noch älter aus als sie sind. Helene Fischer, die ihren ersten TV-Auftritt seit einem Jahr hatte, war aber umfassend vorbereitet. Was ist auch anderes zu erwarten von der Schlagerqueen mit dem Image des Perfektseins? Die Aufgabenstellung: Anhand einsekündiger Soundschnipsel Weihnachtssongs erkennen. OK, Fischers erste Aufgabe – wo just „Last Christmas“ erklang, war einfach, aber die Sängerin schaffte es tatsächlich ins Stechen. Dort scheiterte sie knapp. Verlieren – aber mit Stil, so geht das.

Die Show mit Kai Pflaume ist nach dem Ende von „Wetten, dass..?“ einer er letzten öffentlich-rechtlichen Showtanker am Samstagabend. Manchmal arbeitet man aber an der jüngeren Zielgruppe vorbei: Muss man wirklich den letzten Zauber von Weihnachten nehmen, indem man ein Mädchen beim Christbaumaufputzen mit den Eltern zeigt?