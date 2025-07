Keine Syphilis-Gefahr!

Früher gab es eine Sendung, die hieß „1000 Meisterwerke“. Da wurden große Werke der Kunstgeschichte fachgerecht erklärt. An diese TV-Miniaturen erinnert die Reihe „Ikonen Österreichs“. Da werden in etwa zehnminütigen Clips Dinge, die dieses Land auf irgendeine Weise prägen, vorgestellt. Manchmal sind es historische Objekte, wie das Automobil von Sarajevo oder der Sessel, auf dem Leopold Figl den Staatsvertrag unterzeichnet hat. Es gibt aber auch Beiträge zum Pez-Automaten, zur „Josefine Mutzenbacher“ und zu Arnold Schwarzeneggers Hanteln (übrigens alle auf ORF On abzurufen). Die Kulinarik kommt – zu Recht – auch nicht zu kurz. Am Sonntagvormittag zeigte ORF2 die recht profane „Ikone“ „Der Erdapfel“. Da lernte man von Erzherzog Johanns „Erdäpfelunterstützungsanstalt“ und dass man früher Angst hatte, dass die Knollen Syphilis verursachen. Da schmeckt der Erdäpfelsalat danach ganz anders.