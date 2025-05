Käsefondue in Crocs

Song-Contest-Fans aus Österreich werden sich am Samstag von ein paar Fingernägeln verabschieden, wenn die zwölf Punkte für JJ kommen oder ausbleiben. Aber bis dahin muss man sich ganz schön viel Sendung anschauen. Glücklicherweise hat sich da seit den steifen Sängernamen-Ansagezeiten einiges geändert. Im Vorjahr lieferte Schweden eine vor Selbstironie funkelnde Show, und die Schweiz hat sich offensichtlich daran orientiert. Die Gastgeber-Vorstellung im ersten Semifinale, in der Tänzer mit riesigen Käsefonduegabeln aufmarschierten, war sehr lustig. Wirkliche Pionierarbeit leistet aber die Garderobe von Moderatorin Hazel Brugger. Kürzlich beklagten sich Arabella Kiesbauer und Co über enge Kleider und High Heels als ESC-Moderatoren 2015. Brugger stapft praktisch in Crocs über die Bühne und es macht auch nichts. Nachfolgende Generationen werden es ihr danken. Vielleicht schon nächstes Jahr in Wien.