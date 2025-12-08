Ist das Kunst oder...?

Normalerweise kommt man mit einer etablierten Künstlerkarriere leichter zu Medienpräsenz als von starker Medienpräsenz zu einer etablierten Künstlerkarriere. Der deutsche Promi-Maler Leon Löwentraut versucht es aber hartnäckig auf dem zweiten Weg. Immerhin hat ihm 3 Sat nun eine durchaus qualitätvolle Doku gewidmet.

Mehr als eine Stunde lang sieht man da, wie Löwentraut im Verbund mit seinen Eltern alle Ablehnung des „etablierten“ Kunstbetriebs an sich abperlen lässt. Dieser ist natürlich „steif“ und „konservativ“, während Löwentraut unablässig seine Großartigkeit behauptet und Klischees bedient: Das einstige Wunderkind ist jetzt ein Unverstandener.

Die Doku zeigt dabei, dass all jene, die für die Komplexitäten des Kunstsystems nur Frust oder Desinteresse übrig haben, längst ein paralleles System (und einen Markt) vorfinden. Löwentraut ist darin der Picasso der Enttäuschten.