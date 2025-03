In Nachbars Garten

Kurz war er da, der Frühling. Hat die Sonne und ein paar Krokusse gebracht. Und dann war er wieder weg und hat Schnupfen und Husten zurückgelassen. So kann er halt sein, der März. Gerade recht kam da Dienstag Abend die ORF III-Doku „Wiens verborgene Gärten“. Sie besuchte vier sehr unterschiedliche private Grünflächen, etwa einen Biedermeiergarten in Döbling, der schon eher einem Park ähnelt. Im Kontrast dazu den kompakten Gemeindebaugarten in der Per-Albin-Hansson-Siedlung, der erstaunlicherweise bei der Pflanzenvielfalt dem großen Pendant wenig nachstand. Wohltuend auch für alle, die auch heuer wieder vor einem traurigen Besen stehen, der eigentlich ein schöner Strauch hätte werden sollen: Auch bei den Gärtnern, die ins Fernsehen kommen, klappt nicht alles. Der zernepfte Zierapfelbaum im Biedermeiergarten als verbindendes Symbol der grünen Niederlage.